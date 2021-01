Менаџерот на Ливерпул, Јирген Клоп, ќе има уште една причина плус да го критикува ВАР системот во Премиер лигата. Вечерва на дуелот со Саутемптон, една очигледна игра со рака на домашните фудбалери во сосптвениот шеснаесетник и судијата Маринер и судиите од ВАР собата проценија дека не е доволна за да се покаже на белата точка.

Дали беше пенал, пресудете од видеото во продолжение:

What even are the rules anymore… https://t.co/PCT3nEDuYX

— LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) January 4, 2021