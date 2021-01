Синоќа во рамките на 17.коло во Премиерлигата, Саутемптон на свој терен со 1:0 го победи Ливерпул. Тоа беше сензационален триумф на аутсајдерот, но сосема заслужен. Кога судијата означи крај на мечот, тренерот на домашните Ралф Хазенхитл, клекна на колена и почна да плаче. Емотивно прославување на триумфот над големиот ривал. Несекојдневен потег на германскиот стратег, кој успеа тактички да го надмудри својот сонародник Јирген Клоп.

