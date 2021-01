Младинскиот состав на Астон Вила не успеа да направи сензација во ФА Купот на Англија во дуелот со актуелниот шампион Ливерпул иако по првиот дел имаше нерешени 1:1. Избраниците на Јирген Клоп и денеска почнаа со голем притисок пред домашниот гол, погодија преку Мане уште во 4. минута, но дозволија младите фудбалери на Астон Вила да дојдат до шанса за израмнување во 41. минута, која младиот 17-годишен напаѓач на домашните, Бери ја претвори во 1:1.

Големиот притисок кој Ливерпул го наметна од стартот на вториот дел резултираше со три гола во домашната мрежа за само 4 минути. Во 61. минута Вајналдум погоди за 1:2, потоа Мане во 63. зголеми на 1:3, за Салах во 65. минута да погоди за 1:4, кои до крајот останаа и како конечен резултат на мечот.

Во вториот меч од ова 3. коло во ФА Купот, Вулверхемптон со голот на Траоре славеше над Кристал Палас.

