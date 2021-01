Херојот на Шалке во првата победа сезонава и воопшто после 30 натпревари во Бундеслигата, беше американскиот играч Метју Хопи. За овој голгетер малку се знае, доби шанса во овој шампионат, и ја искористи денеска. Постигна три од четирите гола во мрежата на Хофенхајм.

Хопи со овие три гола веднаш влезе во историјата на Бундеслигата. Имено, тој стана првиот играч од САД кој што постигнал хет-трик во Бундеслигата. Иако во ова првенство во минатото и сега играле и играат многу интернационалци од Америка, сепак, Хопи се запиша во историјата.

19-year-old Matthew Hoppe becomes the first American to score a Bundesliga hat trick 💫 pic.twitter.com/Ka83UVA8mq

— ESPN FC (@ESPNFC) January 9, 2021