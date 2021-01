Андреј Јакимовски и Вашингтон го запишаа вториот пораз оваа сезона. На гостувањето кај Стенфорд беа совладани со 75:60, тимот на македонскиот репрезентативец падна во самата завршница.

Јакимовски го собори личниот рекорд и беше прв стрелец во редовите на Вашингтон, постигна 19 поени од кои пет тројки од осум обиди. Зад своето име запиша уште три скока и една блокада, зад него беше Бонтон со 18 поени.

Кон средината на второто полувреме, Јакимовски и неговиот тим поведоа со 55-53 благодарение на четирите тројки на Андреј, но тоа не беше доволно за да зачекорат кон победничките патеки.

Вашингтон со скор од девет победи и два порази се наоѓа на третото место на табелата во Пацифик-12, има исто бодови колку и Орегон и Укла.

Bang, @andrejjaki23 with a 4th three-pointer and a career high for the sniper#GoCougs

📺 https://t.co/XEMS0ddkzH pic.twitter.com/6JSfHEZcvl

— WSU Men’s Basketball (@WSUCougarMBB) January 9, 2021