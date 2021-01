Андреј Јакимовски, најголемата македонската кошаркарска надеж продолжува да блеска во НЦАА-лигата. За кратко време стана лидер во редовите на Вашингтон, од меч на меч, тој воодушевува со своите партии.

Неговиот тим беше поразен од Стенфорд со 75-60. Јакимовски беше фантастичен на овој меч, го урна личниот рекорд постигна 19 поени од кои пет тројки од девет обиди, додаде уште три скока. На крајот Вашингтон го прогласи за МВП на мечот, жалејќи дека овој дуел заврши со пораз.