Манчестер Јунајтед се обидува но никако не успева да ја скрши Борусија Дортмунд за трансфер на Џејдон Санчо на „Олд Трафорд“. Германскиот клуб бара многу пари, Јунајтед сака да ја намали сумата но не му успева. Трансферната сага не заврши онака како што посакуваа на „Олд Трафорд“ (наводно Дортмунд одбил и 100 милиони евра од Јунајтед).

А ако не може Санчо тогаш има и друга алтернатива. Поефтина. Според француски „Le10 Sport“ Манчестер Јунајтед е загреан да го донесе младиот офанзивен играч за врска Роман Фавре кој игра во Брест. Тој е младински француски репрезентативец (четири настапи и два гола), а за Брест игра од минатата година. Претходно беше член на вториот тим на Монако, потоа промовиран во првиот тим но не доби шанса за игра во Лига 1.

А сезонава за Брест одигра 18 натпревари во Лига 1 со ефект од четири гола и три асистенции. Трет во лигата по клучни додавања, втор на листата по успешни дриблинзи. Очигледно момче со голем потенцијал.

Во него Јунајтед гледаат поефтина варијанта на Санчо со оглед дека неговата цена изнесува околу 8 милиони евра. Сепак, Јунајтед не е единствен загреан за него, според истиот извор и ПСЖ е заинтересиран за 22-годишниот Фавре.

Фавре е роден во Франција, но има и алжирско потекло.

