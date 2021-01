Светското ракометно првенство во Египет почнува, а проблеми имаат екипите што треба да настапат на истото. Дел од нив мака мачат со заразени играчи со КОВИД-19, па бараат замени во последен момент. Но има и екипи кои чекаат повик во случај некоја репрезентација да се откаже поради проблеми со коронавирусот. Меѓу нив е и Македонија која е спремна да влезе како замена.

Во Бразил пријавија заболени од КОВИД-19 но се уште не се откажала, а и Соединетите Американски Држави имаат дури 18 позитивни на новиот коронавирус. И тоа пред почетокот на СП. Големи се шансите Американците да се откажат, па ние да влеземе на нивното место во групата Е каде се уште Норвешка, Австрија и Франција. Се чека потврда за заразените и одлуката на САД за настапот на Мундијалот.

Американците првиот меч во групата треба да го одиграат во четврток против Австрија.

The American squad for the World Championship has reportedly been hit by covid-19! 18 positive tests. NOT CONFIRMED YET!#Handball https://t.co/KWV4KJgWX1

— Rasmus Boysen (@RasmusBoysen92) January 12, 2021