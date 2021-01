Вејн Руни е поставен за прв тренер на Дерби, откако во овој тим работеше и како привремен стратег и играч. Оваа промена значи дека и официјално стави крај на играчката кариера.

Тој оваа сезона одигра 11 натпревари и постигна само еден гол, а од крајот на ноември негова главна работа е привремен тренер. Последен пат дресот на Дерби го носеше на 25. ноември минатата година како капитен во поразот од Милдсброу.

Руни забележа три победи, четири нерешени натпревари и два порази на девет меча во лигата какопривремен тренер. Под негово водство, Дерби на пет натпревари е без примен гол.

Exclusive: Wayne Rooney officially appointed manager of #dcfc. 2.5yr contract.

Expect official announcement soon.

— Rob Dorsett (@RobDorsettSky) January 15, 2021