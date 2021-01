Репрезентацијата на ДР Конго игра на ракометното СП во Египет. За африканската селекција игра Гаутие Мвумби кој е пивот, а кога ќе го видите како физички изгледа страв да те фати – посебно ако треба да се туркаш со него. Мвумби даде четири гола на дуелот со Аргентина денеска. Игра за Вернуи од Франција, викаат има 130 килограми, а висок преку 1,90 метри.

watched the Handball World Championship and discovered my new all-time favorite athlete: Gauthier Mvumbi, who scored 4 goals today for DR Congo against Argentina.

My man is UNSTOPPABLE once he gets the ball.

THRIVE, BIG MAN, THRIVE pic.twitter.com/SCe172wVzS

