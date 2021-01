Вчерашните дуели во НБА-лигата минаа во знакот на дебито на Џејмс Харден во дресот на Бруклин. На својот премиерен меч беше одличен. Нетси го победија Орландо со 122-115, а популарната „Брада“ запиша трипл-дабл.

Харден 32 поени, 12 скока и 14 асистенции, со овој учинок го стори она што не можеа Леброн Џејмс и Мајкл Џордан. Постана седмиот играч во историјата на НБА-лигата кој во деби меч запишал трипл-дабл. Харден влезе во друштво на Расел Вестбрук, Оскар Робертсон. Инаку прво име во редовите на Бруклин беше Кевин Дурент со 42 поени.

James Harden is the 7th player in NBA history with a triple-double in their team debut, joining Russell Westbrook, Elfrid Payton, Lewis Lloyd, John Shumate, Nate Thurmond, and Oscar Robertson. pic.twitter.com/kie3uj2YfP

— NBA.com/Stats (@nbastats) January 17, 2021