Капитенот на македонската ракометна репрезентација, Кирил Лазаров изјави дека првите два меча се разочарувачки за нашиот тим, не сме задоволни од прикажаното против Шведска и Египет но ќе направиме се за победа против Чиле.

„Тука сум да му помогнам на мојот млад тим, ќе направам се да помогонам, нашата цел е втората рунда, тоа е шанса за нас, не сме задоволни од првите два меча, сега мораме да се подготвиме и да одиграме добро“ – изјави Лазаров.

“It’s my second time in Egypt. A nation on the right handball road. A bright future await them.” 👏

🇲🇰 legend @LazarovKiril7 shares his #Egypt2021 thoughts following the #Pharaohs game. 👇 pic.twitter.com/Zya2u3PneP

