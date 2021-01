Во Реал Мадрид беше заборавен, но дефинитивно на Лука Јовиќ му „лежи“ Ајнтрахт Франкфурт. По враќањето, денеска влезе во вториот дел во дуелот со Шалке, постигна два гола, и донесе победа за својот тим.

Ајнтрахт поведе со голот на Силва, а Шалке израмни со погодок на Хопи. Сепак, враќањето на Јовиќ се покажа како добар потег. Најпрво ја „закуца“ топката во голот на Шалке за водство, за потоа да стави „печат“ на победата откако добро „измеша“ еден одбранбен играч.

LUKA JOVIC JUST SCORED ON HIS DEBUT FOR FRANKFURT. BEAUTIFUL 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/u5nSFgR0lt

— Tomas (@FtblTomas) January 17, 2021