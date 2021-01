Поранешниот германски репрезентативец Месут Озил, одлета за Истанбул за да го комплетира трансферот во турскиот клуб Фенербахче. Германскиот фудбалер веќе е фотографиран како носи шал од новиот клуб.

Претходно беше објавено дека Арсенал и Месут Озил постигнале договор за предвремено раскинување на договорот.

Bilgilendirme | Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil’i İstanbul’a getiriyor. 💛💙

Club Statement: Our club is bringing Mesut Özil to Istanbul to continue the transfer processes. pic.twitter.com/Wt0gR8xRSk

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 17, 2021