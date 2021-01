Готие Мвумби, кој цела недела е во фокусот на светската ракометна јавност, денеска имаше момент кој ќе го памети за цел живот. „Дебелкото“ на пивотменската позиција во селекцијата на ДР Конго, со 5 постигнати гола беше најдобар стрелец во својата репрезентација во поразот од Бахреин, но по средбата беше прогласен за „Играч на натпреварот“.

Во досегашниот дел од првенството Мвумви постигна 13 гола и стана вистинска ѕвезда и на социјалните мрежи, пред се поради килограмите.

🇨🇩 Gauthier Mvumbi Thierry wins the Player of the Match Award with an exceptional performance! 👏 #LesLéopards | #Egypt2021 pic.twitter.com/wAcuqdd2qJ

— Handball Egypt2021 (@Egypt2021EN) January 19, 2021