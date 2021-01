Неверојатен гол беше постигнат вечерва на натпреварот од 4. англиска лига меѓу екипите на Челтенхам и Њупорт. Голманот на гостинската екипа, Том Кинг во 12. мечот постигна гол од својот петерец, или во должина од скоро 95 метри!

Кинг ја шутна топката од својот петерец, таа леташе носена и со помош на ветерот сè до работ на противничкиот шеснаесетник, измамувајќи го голманот на домашните Грифитс и завршувајќи во неговата мрежа.

Ова е дефинитивно еден од најлудите и најдобрите голови оваа година.

We got a goal from a keeper!!! 😳

Tom King of Newport County in England’s League Two 💪

pic.twitter.com/5FlGqXqWh3

— International Champions Cup (@IntChampionsCup) January 19, 2021