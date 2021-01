Марио Манџукиќ е нов фудбалер на Милан. Дресот на „росонерите“ ќе го носи до крајот на сезоната со тоа што има опција да го продолжи договорот на уште една сезона. Ветеранот претходно играше за Јувентус во Серија А, сега се враќа во дресот на ривалот.

Марио е десетиот хрватски фудбалер во Милан. А историјата покажува дека освен Звонимир Бобан ниту еден друг не се прослави во дресот на „росонерите“. Да одиме по ред.

Бобан беше хит во Милан, од 1992 па во наредните десет години беше моторот на екипата која освои четири шампионски титули и Лигата на шампионите.

Да се потсетиме на другите:

Дарио Смоје не го убеди тогашниот тренер Фабио Капело дека има квалитет за Милан.

Дражен Брнчиќ – некогашниот играч на Монца му се приклучи на Милан во 2000 година, но не се изнаигра па отиде во Виченца.

Дарио Шимиќ дојде во 2002 година од Интер. Ретко беше стартер, но даде допринос во освоување на „скудетото“, Купот и Суперкупот на Италија.

Марио Пашалиќ – дојде на позајмица од Челзи во 2016 година, остана на „Сан Сиро“ само една сезона. Беше дел од екипата која го освои Суперкупот на Италија.

Никола Калиниќ – даде само шест гола во 41 натпревар во Серија А и Купот. Не покажа квалитет за дресот на „росонерите“ и го напушти „Сан Сиро“.

Иван Стриниќ – левиот бек дојде во Милан летото 2018 година, но проблеми со срцето и честите повреди го оневозможија да заигра како што треба.

Анте Ребиќ – втора сезона е со „росонерите“. На почетокот на минатата сезона се мачеше да се приспособи, меѓутоа екс-играчот на Ајнтрахт конечно заигра како што треба во јануари и го заврши првенството со 11 голови. Оваа сезона се мачи со повреди, а на 11 меча постигна само еден гол.

Ален Халиловиќ исто така беше дел од Милан. Во јули 2018 година дојде како слободен играч. Потпиша договор до 2021 година но ниту еднаш не заигра. Беше позајмуван во Стандард Лиеж и Херенвен, а потоа отиде во Бирмингем Сити.

ДЕВЕТКАТА Е БАКСУЗНА – МОЖЕ ЛИ МАРИО ДА ОДГОВОРИ?

Манџукиќ ја зема деветката во Милан. Во клубот од „Сан Сиро“ овој број е „баксузен“ затоа што од заминувањето на Филипо Инзаги ниту еден фудбалер со „деветката“ на грбот не се прославил. По Инзаги тој број го носеле Александре Пато, Алесандро Матри, Матиа Дестро, Луиз Адриано, Џанлука Лападула, Андре Силва, Гонзало Игуаин, Кжиштоф Пјонтек. Ниту еден од нив не остави впечаток во „црвено-црниот“ дрес.

Ќе видиме како ќе одговори Манџо.

