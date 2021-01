Поранешниот играч на Ливерпул, Атлетико Мадрид, Челзи и Милан, Фернандо Торес, изненади со својата физичка промена и брзо стана хит на социјалните мрежи, каде фановите едноставно не веруваат во неговата мускулна маса, која ја „качи“ по завршувањето на кариерата.

Популарниот „Ел Нињо“ во 2019 година играше за последен пат во Јапонија, по што реши да запре со фудбалот. Веднаш штом се појавија фотографиите на интернет, почнаа и коментари од типот дека карантинот имал значителен ефект врз него. Како фудбалер, тој никогаш не воодушеви со солидна физичка форма, но очигледно реши тоа да го промени откако престана да игра фудбал.

Fernando Torres is the joint-fourth-fastest player to score 50 Premier League goals in the competition’s history, needing just 72 games.

Now, he’s stacked. 💪 pic.twitter.com/9ISAd6cUtY

— Squawka Football (@Squawka) January 19, 2021