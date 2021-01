Напнатоста на „Енфилд“ во првото полувреме кулминираше и со „фаќање за врат“ и меѓусебно кошкање на фудбалерите на двете страни. Нервозата кај шампионот кој не успеа да постигне гол по првите 45 минути иако имаше 13 удари кон противничкиот гол, заврши со инцидент без топката по што Фабињо доби жолт картон.

Во мешаницата се вклучи и Енди Робертсон, но се се заврши на тој картон за Бразилецот.

It’s all kicking off at half-time between Liverpool & Burnley 👀 pic.twitter.com/Xk7e4eW2Q4

— Football Daily (@footballdaily) January 21, 2021