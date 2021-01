Италијанката Софија Гоџа ја запиша својата трета едноподруго победа во спустот во рамките на Светскиот куп во алпски дисциплини, откако триумфираше денеска во таа категорија во Крањ Монтана, Швајцарија.

Sofia Goggia becomes the first Italian woman to win three consecutive World Cup downhill races! ⛷ pic.twitter.com/anrMD804sm

