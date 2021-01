Еден од најдобрите скијачи во Светскиот куп во алпско скијање, Бит Фојц конечно триумфира на славната патека „Штрајф“ во Кицбил, Австрија. Светскиот шампион од 2017 го зазема највисокото место во спустот во Кицбил, каде што има вкупно четири втори места, од кои три во последните три години.

