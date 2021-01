Португалецот Витиња постигна ретко убав гол уште на стартот на вечерашниот дуел со Чорли во рамките на 4. коло од ФА Купот. Погодокот кој ги „збудале“ социјалните мрежи сигурно ќе биде еден од кандидатите за „Гол на сезоната“ во Англија.

Погледнете сами…

All that prep and organisation for Chorley then Vitinha goes and pulls this out… 👀#CHOWOLpic.twitter.com/gxIINWIGQq

— 90min (@90min_Football) January 22, 2021