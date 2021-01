Стеф Кари во тешкиот пораз на Голден Стејт од Јута (127-108) постигна 24 поени, од кои пет тројки и на овој начин се најде на второто место на историската листа на удари за три поени.

Со 2.562 тројки го прескокна Реџи Милер (2560), а пред него е само Реј Ален, кој има 2.973 тројки.

По мечот, Милер кој работи како ТВ коментатор и аналитичар, се приклучи на он-лајн пре-конференцијата и му честиташе на Кари, во скут го имаше и својот син, кој го носеше дресот на најдобриот кошаркар на Голден Стејт.

“You are an inspiration to so many little ones like mine.”

Reggie Miller surprised Steph during his postgame press conference to congratulate him on a historic achievement. 💙 pic.twitter.com/qtXXXu17qT

— Golden State Warriors (@warriors) January 24, 2021