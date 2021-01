Новиот грб на Интер кој се подготвува и треба официјално да биде промовиран во март оваа година, случајно протече од производителот на спортска опрема, Најк, пренесува „Газета дело Спорт“.

Интер минува низ фаза на ребрендирање која ќе опфати и промена на клупскиот грб.

„Газета дело Спорт“ и „Кориере дела Сера“ известија дека техничкиот спонзор на Интер, Најк, на Твитер објави слика со еден од дресовите на кој го има новиот грб.

Твитот беше отстранет по неколку секунди, но не доволно брзо за да се направат фотографии од него.

Inter Milano, un tweet svela per errore il nuovo logo del club: la foto di un indumento dell’Inter uscita per sbaglio dai canali tematici dello sponsor tecnico, in grande evidenza le lettere I e M, la denominazione su cui punterà tutta la campagna di comunicazione

GDS pic.twitter.com/1tFAU6bi0n

— Go Inter (@it_inter) January 24, 2021