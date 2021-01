Четворица фудбалери на бразилскиот четвртолигаш Палмас загинаа во авионска несреќа. Покрај нив живото го загубија и претседателот на клубот како и пилотот, известуваат бразилските медиуми.

Претседателот на клубот Лукас Меира и играчите Лукас Пракседес, Гиљерме Ное, Ранулe и Маркус Молинари тргнале на куп-натпреварот против Вила Нова, меѓутоа авионот се урнал веднаш по полетувањето од пистата во градот Лузимангес.

