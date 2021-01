Австрискиот скијач Винсент Крихмаер славеше на денешниот супервелеслалом во Кицбил. Крихмаер славеше на култната патека Штајф со време 1:12.58 и пред Марко Одермат. Младиот Швајцарец заостануваше зад победникот само 12 стотинки, а третото место го освои Матиас Маер со заостанување од 55 стотинки.

Крихмаер со овој триумф го презеде водството во категоријата супервелеслалом со 241 бод, а на второ место падна Марко Кавизел со 225 бодови.

Утре на програмата во Светскиот куп е слаломот во австриски Шладминг.

Vincent Kriechmayr gets his first win of the season! 🥇

The Austrian wins on home snow in the Kitzbuhel super-G 🇦🇹

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 25, 2021