Леброн Џејмс се врати во својот Кливленд и го одигра најдобриот натпревар во ЛА Лејкерс запишувајќи се во историјата на НБА-лига.

Џејмс средбата ја заврши со 46 поени, осум скока, шест асистенции и по два освоени топки и блокади, а погоди дури 19 од 26 шутеви. Дури 21 поен постигна во последната четвртина, во која Лејкерси влегоа со два поени негатива, на крајот славеа со 115:108.

Ова беше рекорден меч во дресот на Лејкерс, постана најстариот играч барем со 40 поени по Коби, кој на последниот меч во својата кариера постигна 60 поени.

Во првиот меч против својот Кливленд, во кој мина 11 години, на ден пред годишнината од смртта на Коби, Џејмс покажа неверојатен напаѓачки репертоар.

Во последната четвртина сам постигна повеќе поени (21) промашувајќи само еден од десете шутеви од игра, целиот тим на противникот имаше 17 поени. Имаше посебна инспирација од трибините, од каде гласно беше прославено промашувањето на истекот на третата четвртина.

Ентони Дејвис дуелот со заврши со 17 поени, 10 скока и 4 асистенции.

This may be the most disrespectful shot of Lebron’s career. pic.twitter.com/l49wzFnAkG

— AAWOL (@goaawol) January 26, 2021