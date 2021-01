Суперѕвездата Хари Кејн мораше да излезе на полувреме на дербито меѓу Тотенхем и Ливерпул. Англискиот репрезентативец и најдобар фудбалер на „Спарс“ во првото полувреме два пати лежеше и се жалеше на болки во глуждот на ногата, па на полувреме Жозе Мурињо мораше да го извади од игра.

Првпат се пожали по еден дуел со Алкантара, а по медицинска интервенција тој продолжи. Меѓутоа пред крајот на првиот дел повторно се фати за глуждот по воздушен дуел со Хендерсон.

Не можеше да продолжи и побара да биде заменет. Ќе видиме колку сериозна е неговата повреда, а ако не може да помогне тоа ќе биде голем хендикеп за Жозе и екипата во битката за место во ЛШ.

Ова не е прв пат Кејн да има проблеми со глуждот на ногата. Досега пет пати имал ваква повреда.

Harry Kane is subbed out at halftime after receiving treatment on his ankle during the first half. pic.twitter.com/pKnvUaDJc7

— B/R Football (@brfootball) January 28, 2021