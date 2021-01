Се запали познатиот стадион во Бразил, во градот Форталеза на кој се одиграа неколку мечеви на СП 2014 година. Стадионот „Кастелао“ е во пламен, поточно на местото каде се сместени новианрите.

И натаму не е откриена причината за пожарот, и дали има настрадани. Пожарникарите се на терен и го гасат пожарот.

Овој стадион викендов требаше да организира два меча, но извесно е дека тие ќе бидат одложени.

The Arena Castelão is currently in flames 😳

This stadium was used in the 2014 World Cup, lets hope the firefighters can resolve this without too much damage being done as well as nobody getting hurt. pic.twitter.com/OxWGhdh36v

— Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) January 30, 2021