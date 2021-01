Се сеќавате на оној фантастичен гол на Роналдо за Јувентус против Сампдорија? Кога Португалецот бил на висина од 256 сантиметри кога ја удрил топката односно нозете му биле оддалечени од земја 71 сантиметар? Тоа се сметаше за највисок скок на фудбалер при реализација на погодок.

Сега имаме нов рекордер, барем така тврдат Шкотланѓаните базирајќи се на нивните пресметки.

Играчот на Мадервил Бевис Мугаби постигна гол со глава, а Шкотланѓаните пресметале дека тој достигнал височина од 262 сантиметри во моментот кога ја удрил топката, односно нозете му биле на растојаните од 75 сантиметри од земјата, дури четири сантиметри повисоко од Роналдо!?

Погледнете

It’s official.

Bevis Mugabi jumped higher than Cristiano Ronaldo for his winning goal 🤯@B_M321@Cristiano pic.twitter.com/veJPhGGaMF

— Motherwell FC (@MotherwellFC) January 29, 2021