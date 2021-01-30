Синиша Михајловиќ, тренерот на Болоња, не го дочека до крај мечот од клупата против Милан. Беше исклучен во 55. минута, незадоволен од судиската одлука да покаже втор пенал за „росонерите“.

Меѓутоа претходно Михајловиќ упати провокација до Ибрахимовиќ. Имено, во 26. минута беше досуден пенал за Милан, а во миговите кога требаше да го изведе, тренерот на Болоња му упати зборови кон својот голман.

„Не знае да шутира, остани мирен“, му рекол Михајловиќ на својот голман, кој го одбрани пеналот, но на одбиената топка Ребиќ погоди и донесе водство.