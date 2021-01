Од Франција, поточно од Марсеј доаѓаат неверојатни сцени. Навивачите незадоволни од резултатите и начинот на кој го водат клубот, упаднаа во тренинг центарот. Нивната цел пред денешниот меч против Рен, била да се пресметаат со фудбалерите.

Тие го „запалија“ центарот , фрлајќи чадни бомби и бакљи на главниот влез. Марсеј има низа лоши резултати, падна на петото место, во последните пет натпревари во сите натпреварувања има четири порази и едно реми, и веќе заостанува 13 бода од местото кое води во Лигата на шампиони.

More footage of the unfolding incident at Marseille’s training ground – via @mercat_om. pic.twitter.com/WnrCQ3I4jl

— Get French Football News (@GFFN) January 30, 2021