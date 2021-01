Во саботата вечерта навивачите на Олимпик Марсеј незадоволни од резултатите, со факели упатнаа во тренинг центарот, а некои од фудбалерите минаа со повреди. Поради тоа беше откажан мечот Марсеј – Рен.

Незадоволство истиот ден се одлучија да го искажат и навивачите на Сент Етјен. Сепак, тие имаа помалку агресивен настап. Главно незадоволството се одвиваше поради тешкиот пораз од Лион со 5:0.

Навивачите влегле на тренингот на првиот тим и го прекинала тренингот. Тие ги опколија играчите и пееле песни.

Според француските медиуми, со ова навивачите сакале да дадат поддршка, но некои одат до таму што велат дека играчите биле навредувани од навивачите.

Earlier today, St Étienne fans stopped their team’s training session to put pressure on them amid a poor run of form – circled the team & half encouragingly half intimidatingly chanted at them. (Le Progrès)pic.twitter.com/xpmgbqFUsM

