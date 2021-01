Данска вечерва успеа да ја одбрани светската круна. Во финалето на ракометниот Мундијал во Египет, момците на Јакобсен успеаја да ја совладаат Шведска и сосема заслужено да подготват шампионска прослава во својата соблекувална.

