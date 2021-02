Германскиот репрезентативец Сами Кедира ја смени „Старата дама“ од Торино (Јувентус) и премина во редовите на „Старата дама“ од Берлин (Херта). Ова беше најавено уште пред неколку денови, а денеска Херта го комплетира трансферот и доби одлично засилување во дефанзивниот ред.

Светскиот шампион со Германија од 2014 доаѓа во Херта како слободен играч и потпиша шестмесечен договор и го доби дресот со број 15.

„Херта ми овозможи да се вратам во Бундес лигата. Среќен сум и едвај чекам да истрчам на терен во сино-белиот дрес на клубот од Берлин. Се чувствувам одлично и физички и психички, а искуството кое го акумулирав изминатите неколку години ќе ми помогне да ја предводам Херта до спортски успеси“, вели Кедира кој се врати по 11 години во Германија.

Тој играше за Штутгарт, па отиде во Реал Мадрид, а од таму во Јувентус.

Кога сме кај Херта, берлинскиот клуб денеска го потврди и трансферот на Немања Радоњиќ кој доаѓа од Олимпик Марсеј. Се работи за српски репрезентативец кој игра како крило и е поранешен фудбалер на Црвена Звезда. Тој доаѓа како позајмен на шест месеци.

