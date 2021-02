Турскиот Галатасарај ги комплетира трансферите на тројца фудбалери. Деандре Једлин е американски репрезентативец кој игра на позицијата десен бек и доаѓа како слободен играч од редовите на Њукасл. Претходно играше за Сандерленд, Тотенхем и Сиетл. За Америка има 62 натпревари.

Второто потврдено засилување е Мустафа Мохамед, египетски напаѓач кој доаѓа на двегодишна позајмица од Замалек. Галата за позајмицата ќе плати 1,6 милиони евра.

Вечерва треба да пристигне и Гедсон Фернандес, крилен фудбалер кој до сега играше за Тотенхем како позајмен, а инаку матичен клуб му е Бенфика. Тој е репрезентативец на Португалија за која има два настапи.

Да кажеме дека претходно Галатасарај комплетираше уште два трансфери левото крило Анри Онјекуру од Монако (позајмен) и Халил Дервисоглу од Бретхорд (позајмен).

OFFICIAL: Galatasaray have signed right-back DeAndre Yedlin on a free transfer from Newcastle and striker Mostafa Mohamed from Zamalek on a two-year loan deal. pic.twitter.com/UPLYymnt1V

— Transfer News Central (@TransferNewsCen) February 1, 2021