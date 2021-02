Фулам денеска изгуби од Лестер во првенствен натпревар на својот „Крејвен котиџ“ со 0:2. Овој пораз означи и четврти пораз по ред на домашен терен за лондонскиот клуб на почетокот на новата календарска година.

Откако првпат заиграа во елитната англиска лига во 1907 година на Фулам прв пат му се случува да доживее порази на првите четири меча од новата година. Да потсетиме од почетокот на годината Фулам изгуби на „Крејвен котиџ“ од Челзи (0:1), од Манчестер Јунајтед (1:2) од Барнли (0:3) и сега од Лестер (0:2).

