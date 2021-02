Вардар 1961 не успеа да ја искористи феноменалната партија на Борко Ристовски на гостувањето кај Порто. И покрај 15-те интервенции на искусниот голман, македонскиот тим се враќа со пораз од 27-24, кој го врати чекор назад во битката за местата кои водат во следната рунда.

ЕХФ веднаш по завршување издвои една од неговите интервенции, кои поголем дел и беа атрактивни.

WATCH: Watch, watch, watch… 👀 and react!

Textbook save from @HCVardar‘s Borko Ristovski to deny @FCPorto on the fast break.#ehfcl #showtimeforchampions pic.twitter.com/wyoPtBNRqF

