Напаѓачот на Шангај Шенхуа, Одион Игало, кариерата ќе ја продолжи во Саудиска Арабија. 31-годишниот Нигериец, кој минатата сезона со трансферот во Манчестер Ј. беше доста озборуван на Островот,денеска потпиша договор со Ал-Шабаб.

Договорот е на две години, заклучно со летото 2023 година. Финансиските детали не беа соопштени. „Трансфермаркт“ го проценува Игало на 4 милиони евра.

За време на позајмицата во Манчестер Ј., Игало одигра 23 натпревари и постигна 5 погодоци. Англичаните тогаш платија 12 милиони евра за годишен закуп.

OFFICIAL: Saudi Arabian side Al Shabab have signed striker Odion Ighalo from Shanghai Shenhua for an undisclosed fee on a two-and-a-half-year contract. pic.twitter.com/OKLHhF7eOJ

— Transfer News Central (@TransferNewsCen) February 4, 2021