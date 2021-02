Фудбалерот на Порто, Нану вечерва се здоби со тешка повреда на главата на натпреварот против Белененсес. Во финишот на мечот, имаше страшен судир меѓу Нану и голманот на домашниот тим Критсук, а подебелиот крај го извлече фудбалерот на Порто.

Докторите брзо реагираа, успеаја да го имобилизираат Нану и да го пренесат во болница. Засега нема официјални информации за состојбата на фудбалерот, но е јасно дека повредата е сериозна.

Crazy collision during the Porto vs. Belaneses game right now — Nanu is on the ground not moving at all. Ambulance had to pull onto the field. Players are literally in tears watching and praying. pic.twitter.com/trXvdfYYR2

— Tomás Mier (@Tomas_Mier) February 4, 2021