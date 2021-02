Екипата на Аталанта имаше убедлива предност од 3:0 остварена по првите 20 минути од мечот против Торино, меѓутоа не успеа да ја сочува до крајот. Ова беше дуел од 21.коло на Серија А, а тимот од Бергамо играше на свој терен. Со головите на Иличиќ (14 минута), Гусенс (19 минута) и Муриел (20 минута) Аталанта обезбеди високи 3:0.

Се чинеше дека ќе гледаме фијаско на Торино, а блесок на „Божицата“, меѓутоа се свртеа работите. Андреа Белоти и Бремер во финишот на првиот дел ја намалија предноста на домаќините, а во второто полувреме Бонацоли даде гол во 84 минута и спаси бод за торинските „бикови“.

За Аталанта ова е седмо реми сезонава, а за Торино десетто односно четврто по ред. Во другиот меч од попладневниот термин Сасуоло загуби дома од Специја со 1:2. Капуто го доведе Сасуоло во предност, а Ерлиќ изедначи за во 78 минута Гујаси да ја обезбеди петтата победа за Специја сезонава.

Game full of goals and emotions between @Atalanta_BC and @TorinoFC1906_En: one point each. ⁰#AtalantaTorino #SerieATIM #WeAreCalcio pic.twitter.com/pUF7OC5ehP

— Lega Serie A (@SerieA_EN) February 6, 2021