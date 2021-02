Фудбалерите на Баерн Минхен останаа повеќе од осум часа на аердром, откако нивниот авион не добил дозвола да полета за Катар.

„Баварците“ требало да полетаат во 23:15 часот, но ноќта ја поминале на аеродром, последните информации велат дека полетале дури утринава. Баерн на 8. овој месец треба да го одигра првиот меч во рамите на Светското клупско првенство. Во полуфиналната фаза играат против египетски Ал-Ахли.

„Нашето пристигнување во Доха е одложено повеќе од седум часа, откако авионот не доби дозвола за полетување“, пишаа од Баерн Минхен.

