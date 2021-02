Кевин Дурент ја доживеа најбизарната ситуација во својата кариера. На дуелот против Торонто прво го спречија да го почне мечот, а потоа му дозволија да игра, за да во третата четвртина одново го извадат од терен. Ѕвездата на Нетс беше пратен во соблекувалната.

Иако последните тестови биле негативни сепак Дурент ќе мора да оди седум дена во изолација. Хаосот настана откако ден предтходно во автомибил се возел со вработен во Нетс, кој бил позитивен на Ковид-19. Дурент не носел маска, па затоа поради протоколите мора да остане седум дена во изолација.

As a result, sources told ESPN, it was decided that Durant needed to quarantine despite continuing to test negative. https://t.co/hOf9RBXCaz

— Malika Andrews (@malika_andrews) February 6, 2021