Микел Хансен со 10 гола беше прв стрелец во триумфот на ПСЖ кај Пик Сегед (32-29). Најкорисниот играч од Мундијалот во Египет беше нерешлива енигма за противничката одбрана. Тој на оваа средба дојде до 54 погодок сезонава во ЛШ и засега е најдобриот стрелец.

ЕХФ сподели еден од погодоците на Хансен. Навидум изгледа дека е лесно кога го гледаме санскиот ракометар.

WATCH: As ever, @mikkelhansen24 made it look a lot easier than it actually is for @psghand vs @pickhandball. He is now the top scorer in the #ehfcl with 56 goals! pic.twitter.com/FPCJb3h3If

— EHF Champions League (@ehfcl) February 6, 2021