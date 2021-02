Шест дена откако го изедначи рекордот против Јута во НБА кариерата со 47 поени, Никола Јокиќ за првпат дојде до бројката од 50 поени. Сепак тоа не му беше доволно за Денвер против Сакраменто, беше поразен со 119-114.

Српскиот центар од игра имаше 20/30, три тројки од шест обиди и ги погоди сите слободни фралања. На својот учинок додаде уште осум скока, три блокади и една освоена топка.

Despite the loss, Jokic went for a career-high tonight 💪

Јокиќ во самата завршница постигна 23 поени од вкупните 50, тој во последната четвртина постана првиот центар во НБА-лигата после Карим Абудл Џабар во 1971 година со намјмалу 50 поени и 10 асистенции, односно прв од воведувањето на линијата за три поени.

Nikola Jokic today:

✅ 50 PTS (career high)

✅ 8 REB

✅ 12 AST

✅ 3 BLK

Jokic is the first center to record at least 50 points and 10 assists in a single game since Kareem Abdul-Jabbar on Jan. 19, 1975. pic.twitter.com/bAFQ4u72dO

— Justin Kubatko (@jkubatko) February 7, 2021