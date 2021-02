На пет минути пред крајот на 55. издание на Супер боул натпреварот, веќе беше познато кој ќе биде новиот шампион, па еден човек ја искористи можноста да го сврти вниманието кон себе и истрча на теренот во розово танга-трико.

Ова не е нешто неочекувано за ваквите настани, кои важат за најгледаните во во САД, а многумина бараат барем неколку секунди „слава“.

Fan on the field at the #superbowl lol 😂

Might’ve been the best play of the game pic.twitter.com/8DbC5Liu4H

— Kris Loewen (@krisloewen) February 8, 2021