Англискиот судија Мајк Дин побара да биде исклучен од претстојните премиерлигашки натпревари по смртните закани што ги доби после два контроверзни црвени картони во последните денови. Тој пријави во полиција дека нему и на неговата фамилија му се заканувале навивачи на Вест Хем и Саутемптон откако ги исклучил Томас Соучек и Јан Беднарек.

Беднарек доби црвен картон во финишот на мечот со Манчестер Јунајтед, а Соучек го исклучи во ремито меѓу Фулам и Вест Хем.

Во меѓувреме ФА ги поништи двата картони, а Дин го критикуваа дека направил големи пропусти. Поради тоа судијата побара одмор, да биде изоставен од следното коло за да се смират страстите.

СИТУАЦИЈАТА ПО КОЈА БЕШЕ ИСКЛУЧЕН СОУЧЕК

BREAKING: Tomas Soucek has won his appeal against his red card at Fulham and will not face a suspension ⚒️

— Sky Sports News (@SkySportsNews) February 8, 2021