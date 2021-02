Вториот гол на Горан Пандев постигнат на мечот со Наполи викендов е еден од трите погодоци номинирани за „Гол на колото“ во италијанската Серија А. Станува збор за вториот гол на Пандев во мрежата на Наполи со кој тимот на Џенова дојде во водство од 2:0.

Покрај погодокот на Пандев, во конкуренција за „Гол на колото“ во Серија А се најдоа и погодоците на Ибрахимовиќ (Милан) и Барела (Интер). Гласањето трае и на Твитер профилот на Серија А.

A Top Goal never gets old! 🔥

Here are our picks for #SerieATIM Matchday 2️⃣1️⃣.

#WeAreCalcio pic.twitter.com/alhQ2q6eR0

— Lega Serie A (@SerieA_EN) February 9, 2021