Моделот Касја Ленхард беше пронајдена мртва во апартман во Берлин и тоа неколку денови откако ѕвездата на Баерн Џером Боатенг ја објави разделбата со неа. Полицијата соопшти дека Ленхард се самоубила затоа што немало докази да насилство.

Поради новонастанатата ситуација Боатенг го напушти Баерн и нема да биде дел од екипата која ќе игра во финалето на Светското клупско првенство во Катар. Тој итно се врати во Германија.

Инаку Боатенг и Ленхард биле во врска нешто повеќе од една година. Поради неа Боатенг се раздели со уште една убавица – Ребека Силвера.

Дури и двете девојки водеа „војна“ на социјалните мрежи која заврши со извинување на Касја.

Боатенг пред неколку денови изјави дека тој одлучил да ја раскине врската со Касја но не ги кажа причините. Пред тоа Касја изјави дека разделбата е поради лагите и неверствата на Боатенг.

