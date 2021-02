Актерите Рајан Рејнолдс и Роб Мекелени станаа сопственици на велшкиот фудбалски клуб Рексам.

Новите сопственици влегоа во сопственичката структура на тимот со сума од 2 милиони фунти. Рексам се натпреварува во петтата најсилна дивизија во Англија. Средствата беа уплатени веднаш, а по завршувањето на трансакцијата е потврдена веста за влегувањето во клубот на новите сопственици.

Приоритетна област на инвестиции ќе биде развојот на основниот тим, но средствата ќе бидат наменети и за одржување на женскиот тим и за финансирање јавни иницијативи. Претходно, Рексам беше во сопственост на навивачи кои се согласија да го продадат клубот на актерите.

DONE DEAL | Wrexham AFC confirm the sale of the club to RR McReynolds.

🔴⚪ #WxmAFC

— Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) February 9, 2021